МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Рост курса евро к доллару немного усилился во вторник днем после того, как данные из Германии и Франции указали на ускорение инфляции в двух крупнейших экономиках Европы, свидетельствуют данные торгов. Годовая инфляция в Германии в мае ожидаемо составила 2,5%

По состоянию на 12.23 мск курс евро растёт до 1,213 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2118 доллара за евро, при этом до публикации статистики евро стоил 1,2125 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 110,12 иены с уровня прошлого закрытия в 110,06 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается на 0,01%, до 90,53 пункта.

Инвесторы обратили внимание на то, что инфляция в Германии, по окончательной оценке, по итогам мая ускорилась до 2,5% с 2% месяцем ранее. Майский показатель — рекордно высокий с сентября 2011 года. По мнению экономистов Pantheon, данные вторника предполагают, что инфляция в Германии сейчас быстро ускоряется, что отражает восстановление экономики. "Однако один месяц — еще не тренд", — отметили эксперты.

В то же время рост потребительских цен во Франции ускорился до 1,4% с 1,2% по итогам апреля, в месячном же выражении цены выросли на 0,3% после роста в апреле на 0,1%.

В целом трейдеры предпочитают сохранять осторожность в действиях на валютном рынке в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики ждут, что регулятор сохранит мягкую кредитно-денежную политику, при этом особый интерес вызывают новые прогнозы с учетом ускорения инфляции в стране до максимума с 2008 года.