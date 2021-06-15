МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о нецелесообразности отказываться от покупок валюты для укрепления рубля. Набиуллина оценила предложение ввести рубли с золотым обеспечением

"Мы все покупки-продажи (валюты — ред.) проводим в рамках бюджетного правила, если сейчас отказаться от покупок, то это будет нарушением этого бюджетного правила, а на наш взгляд, нельзя отходить от бюджетного правила", — заявила глава регулятора, выступая в Госдуме.

Она обратила внимание на то, что именно введение бюджетного правила позволило финансовой системе, экономике РФ "перейти на меньшую зависимость от цены на нефть".

"Если перестать сейчас покупать (валюту — ред.), да, рубль немного укрепится, но если вдруг цены (на нефть — ред.) пойдут вниз, а это может случиться,.. то это чревато более резким падением курса, чем оно будет, если мы будем применять бюджетное правило, поэтому нецелесообразно отказываться от таких покупок", — сказала глава ЦБ.

При этом она заметила, что, если будут риски финансовой стабильности, ЦБ может выйти на рынок с интервенциями, но сейчас "в этом нет необходимости".