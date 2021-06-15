МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 11,64 копейки, до 87,211 рубля, курс доллара — вырос на 15,21 копейки, до 71,8318 рубля, следует из данных Банка России.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 3,1 копейки, составив 78,7524 рубля.