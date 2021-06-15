МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об отмене уже со следующего полугодия требования репатриации валютной выручки для несырьевых экспортеров. Госдума разрешила иностранным страховщикам создавать филиалы в России

Документ предусматривает отмену с 1 июля требования о репатриации экспортной выручки в иностранной валюте российскими несырьевыми неэнергетическими экспортерами. Одновременно несырьевым экспортерам разрешается зачислять средства в иностранной валюте по внешнеторговым договорам, которые заключены с нерезидентами, напрямую на банковские счета за границей, минуя уполномоченные банки.

Помимо этого, Банк России по согласованию с Минфином и Минэкономразвития РФ будет определять порядок представления в ЦБ информации о полученных этими экспортерами денежных средствах в рамках внешнеторговых договоров (контрактов), а также об активах и обязательствах, подлежащих оплате такими резидентами в иностранной валюте в пользу нерезидентов. А перечень резидентов, обязанных представлять такую информацию, будет формироваться Центробанком по критериям, которые он согласует с министерствами, и размещаться на сайте ЦБ.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее говорил, что Россия постепенно идет по пути либерализации валютного контроля, поскольку репатриация выручки и излишние требования к зарубежным счетам препятствуют выходу российского бизнеса на зарубежные рынки и не способствуют наращиванию несырьевого экспорта. Кроме того, президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию заявил, что в стране необходимо снять с июля все избыточные ограничения валютного контроля для несырьевых экспортеров.

Отмена репатриации не будет распространяться на договоры, предоставляющие займы в иностранной валюте, а также на внешнеторговые договоры, в рамках которых произведены авансовые платежи нерезидентам в иностранной валюте, также поясняли в Минфине.