МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Несмотря на рост сырьевых цен и в целом позитивный настрой мировых рынков рубль еще в пятницу развернулся вниз от новых многомесячных вершин к бивалютной корзине, рассказал в беседе с "Российской газетой" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Не помогло сохранить восходящий импульс и повышение ЦБ РФ ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, а также высокая вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики Банка России, что было отражено в комментариях регулятора к решению", — отметил он.

Накануне, 15 июня, российская валюта попыталась продолжить рост второй половины предыдущей сессии. Но, несмотря на новые двухлетние вершины нефти, рубль возобновил активное снижение.

Эксперт отмечает, что давление на рублевые активы, в частности, оказывает неопределенность с завтрашними итогами заседания ФРС США. Другой важный момент: встречи президентов России и США в Женеве.

От американского регулятора не ожидают изменений сверхмягкой монетарной политики. Однако, отметил собеседник издания, на фоне ускорения инфляции в Штатах ФРС может подать рынку сигнал о предполагаемом моменте начале ужесточения денежно-кредитных условий.

В частности, в прошлый четверг (10 июня) данные по инфляции в США показали рост до максимального с 2008 года уровня. Это превысило консенсус-прогноз.

"В то же время экономика еще не настолько окрепла после удара пандемии, чтобы демонстрировать устойчивый рост без монетарной и фискальной поддержки, и это касается подавляющего большинства стран", — добавил Бабин. В случае, если риторика ФРС ужесточится, это может оказать существенное давление на рисковые активы. Прежде всего это затронет рынки развивающихся стран. Их финансово-экономическая система очень чувствительна к изменению ситуации с глобальной ликвидностью.

Поэтому рубль может продолжить снижаться, корректируя волну роста, стартовавшую в апреле.

"Дополнительным фактором нисходящей динамики рубля может выступить окончание саммита Россия-США, если его итоги не продемонстрируют явный прогресс в деле улучшения двухсторонних отношений", — добавил специалист.

Во-первых, это вызовет определенное разочарование участников российского рынка.

Во-вторых, многие предпочтут восстановить или увеличить позиции в иностранной валюте по факту свершения ожидавшегося события.

"На более долгосрочном горизонте основное влияние на все рынки продолжат оказывать данные по американской инфляции и реакция на них монетарных властей. ФРС и Минфин США не раз заявляли, что инфляционный всплеск является временным", — отметил он.

Поэтому, добавляет эксперт, если статистика будет противоречить этому, рынки могут испытать серьезное снижение.

На этом фоне российская валюта способна быстро растерять все достижения последних месяцев, вернувшись к уровню 78 рублей за доллар.

"Тем более что американская валюта отреагирует активным ростом на ухудшение ситуации на биржевых площадках. Во-первых, в периоды рыночной нестабильности традиционно повышается спрос на защитные инструменты, одним из которых является доллар. Во-вторых, потенциальное ужесточение монетарной политики является фундаментальным фактором укрепления любой валюты", — подытожил он.