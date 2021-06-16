МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в среду незначительно растёт и к доллару, и к евро перед встречей, позднее в среду в Женеве, президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Что будет с курсом рубля после заседания ФРС США

Курс доллара расчетами "завтра" на 9.44 мск среды снижается на 5 копеек, до 72,13 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 87,51 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,65%, до 74,5 доллара за баррель.

"Сегодня день будет насыщен событиями. Сначала ждем итогов переговоров Байдена и Путина. Вряд ли на этой встрече лидеры двух стран сумеют договориться об улучшении отношений. Скорее всего, на пресс-конференции они обменяются общими уважительными словами, что уже будет не плохо… Рубль в паре с долларом вновь не удержался под отметкой 72. Скорее всего, и рубль отреагирует на встречу "Байден — Путин" небольшим снижением", — говорит Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Рубль остается около 72 за доллар

Далее важны будут слова главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла по поводу инфляции и сроков начала сворачивания мер количественного стимулирования экономики, и, скорее всего, регулятор попытается успокоить рынки, добавляет он.

А Андрей Верников из ИК "Универ капитал" всё же ждёт от сегодняшней встречи лидеров США и России снижения внешнеполитической напряженности. "Если отношения США и России перестанут деградировать — это благо для экономики. 14 июня вступили в действие новые санкции США против облигаций федерального займа (ОФЗ). Если после сегодняшней встречи "санкционная война" возьмет паузу, это будет успехом, и финансовые рынки вздохнут с облегчением", — заключает он.