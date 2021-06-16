2021-06-16T11:37:36+03:00
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2021-06-16T11:37:36+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210616/833942240.html
Средневзвешенный курс доллара вырос до 72,03 рубля
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Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск среды... ПРАЙМ, 16.06.2021
доллар, валюта, торги, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск среды вырос на 20,05 копейки, составив 72,0323 рубля, свидетельствуют данные биржи.
В вторник средневзвешенный курс доллара составлял 71,8318 рубля за доллар.