МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Курс фунта растет в среду по отношению к доллару на фоне статистики по инфляции в Великобритании, которая превзошла прогнозы аналитиков и целевой показатель Банка Англии, свидетельствуют данные торгов. Средневзвешенный курс доллара вырос до 72,03 рубля

По состоянию на 12.12 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,41 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,408 доллара. Курс евро рос до 1,2125 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2124 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 109,97 иены с уровня прошлого закрытия в 110,07 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,06%, до 90,48 пункта.

Трейдеры в среду отыгрывают статистику из Великобритании, согласно которой годовая инфляция в стране в мае ускорилась до 2,1%, что является максимумом с июля 2019 года и превосходит целевой показатель Банка Англии на уровне 2%.

Однако, как пишет газета Wall Street Journal, рост фунта ограничен в преддверии решения ФРС США по монетарной политике, которое будет озвучено позднее в среду. Аналитики предупреждают, что оно может привести к росту курса доллара и снижению аппетита к риску, в результате чего курс фунта пойдет вниз.

"Данные по Великобритании поддерживают фунт, но реакция доллара на ФРС, конечно же, будет ключевой", — считает аналитик MUFG Дерек Халпенни (Derek Halpenny), слова которого приводит газета Wall Street Journal.