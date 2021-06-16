МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 14,26 копейки, до 87,3536 рубля, курс доллара — на 20,05 копейки, до 72,0323 рубля, следует из данных Банка России.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 17,45 копейки, составив 78,9269 рубля.