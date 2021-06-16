2021-06-16T13:30:54+03:00
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2021-06-16T13:30:54+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210616/833943997.html
Официальный курс евро на четверг вырос до 87,35 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 14,26 копейки, до 87,3536 рубля, курс доллара — на 20,05 копейки, до 72,0323 рубля, следует из данных Банка... ПРАЙМ, 16.06.2021
евро, валюта, цб рф, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 14,26 копейки, до 87,3536 рубля, курс доллара — на 20,05 копейки, до 72,0323 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 17,45 копейки, составив 78,9269 рубля.