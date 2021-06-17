МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Для российской валюты прошедшая накануне встреча президентов России и США в целом окажется позитивной, рассказал в беседе с агентством "Прайм" старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. До каких максимальных значений может взлететь курс рубля к осени

"Итоги встречи Джо Байдена и Владимира Путина оказались в целом позитивными — ровно настолько, насколько они могли быть", — отметил он.

Заявления лидеров не противоречили друг другу и в целом соответствовали духу realpolitik, который предполагает приоритет прагматического подхода в вопросе построения двухсторонних отношений.

Реплики американского президента не содержали каких-либо угроз или моментов, имеющих отношение к российской экономике или санкциям против России, отметил эксперт. Скорее наоборот, Байден смягчал провокационные вопросы журналистов.

Стоит отметить, что сторонам удалось наметить векторы развития сотрудничества в области стратегической и кибербезопасности.

"Прошедшая встреча, как и ПМЭФ-2021, оставила скорее положительное впечатления для рынков. Снижение уровня воспринимаемых рисков будет благоприятствовать укреплению российской валюты: как со стороны счета текущих операций, так и притока спекулятивного капитала", — пояснил он.

Петроневич прогнозирует, что в ближайшее время рубль продолжит движение в направлении следующего уровня сопротивления — 70,5 рублей.