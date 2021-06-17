До каких максимальных значений может взлететь курс рубля к осени
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Больше двух месяцев российская валюта демонстрирует укрепление к доллару и евро. В конце прошлой недели рубль достиг полугодового максимума, прокомментировал в беседе с "Российской газетой" основатель Frendex Group Руслан Пичугин.
Какие высоты доступны в текущем 2021 году российскому рублю?
"Очередной российский налоговый период стартовал во вторник, 15 июня. А пик его придется на 25 июня, когда будут уплачивать НДПИ, НДС и акцизы. В такие периоды рубль, как правило, укрепляется, если нет более значимых факторов для его ослабления", — отметил собеседник издания.
Помимо этого, нефть устойчиво растет четвертую неделю подряд:
- В среду котировки сорта BRENT достигли отметки 74,73 доллара за баррель впервые с апреля 2019 года.
- Американский сорт WTI — 72,83 доллара за баррель впервые с октября 2018 года.
"Поддержкой рубля также выступают ожидания во второй половине года восстановления глобального спроса до предпандемийных значений. Придают сил нашей валюте и прогнозы по снижению запасов нефти в США четвертую неделю подряд", — пояснил он.
Еще стоит обратить внимание на то, что рынок сырья прислушивается к новостям с переговоров о заключении новой ядерной сделки и возможных перспективах снятия санкций с нефтяной отрасли Ирана. Однако перспектива снятия этих санкций постепенно отдаляется: это также поддерживает нефтяные цены.
В целом, отмечает эксперт, все эти факторы укрепления рубля носят среднесрочный характер. Только продажа валюты экспортерами наступает в конце месяца.
"При таком раскладе рубль имеет все шансы продолжить укрепление в среднесрочной перспективе. Если уровень 71 рубль к доллару и 87 рублей к евро будут пройдены вниз, то есть все шансы увидеть до конца лета доллар по 68 рублей, а евро по 85 рублей", — прогнозирует Пичугин.
Также вполне реально продление тренда на укрепление рубля за счет ужесточения денежно-кредитной политики Банка России. Это регулятор делает с целью сдержать инфляцию в стране.
В пятницу, 11 июня, ЦБ второй раз подряд поднял ключевую ставку на 0,5% — до 5,5%.
В Банке России прекрасно понимают, что в инфляции есть большая валютная составляющая и без укрепления рубля с ней не справиться.
"Поэтому повышение ставки и как следствие укрепление рубля продолжится", — подытожил специалист.
https://1prime.ru/Forex/20210617/833953157.html