МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Больше двух месяцев российская валюта демонстрирует укрепление к доллару и евро. В конце прошлой недели рубль достиг полугодового максимума, прокомментировал в беседе с "Российской газетой" основатель Frendex Group Руслан Пичугин. Эксперт оценил, как решения Путина и Байдена повлияют на рубль

Какие высоты доступны в текущем 2021 году российскому рублю?

"Очередной российский налоговый период стартовал во вторник, 15 июня. А пик его придется на 25 июня, когда будут уплачивать НДПИ, НДС и акцизы. В такие периоды рубль, как правило, укрепляется, если нет более значимых факторов для его ослабления", — отметил собеседник издания.

Помимо этого, нефть устойчиво растет четвертую неделю подряд:

В среду котировки сорта BRENT достигли отметки 74,73 доллара за баррель впервые с апреля 2019 года.

Американский сорт WTI — 72,83 доллара за баррель впервые с октября 2018 года.

"Поддержкой рубля также выступают ожидания во второй половине года восстановления глобального спроса до предпандемийных значений. Придают сил нашей валюте и прогнозы по снижению запасов нефти в США четвертую неделю подряд", — пояснил он.

Еще стоит обратить внимание на то, что рынок сырья прислушивается к новостям с переговоров о заключении новой ядерной сделки и возможных перспективах снятия санкций с нефтяной отрасли Ирана. Однако перспектива снятия этих санкций постепенно отдаляется: это также поддерживает нефтяные цены.

В целом, отмечает эксперт, все эти факторы укрепления рубля носят среднесрочный характер. Только продажа валюты экспортерами наступает в конце месяца.

"При таком раскладе рубль имеет все шансы продолжить укрепление в среднесрочной перспективе. Если уровень 71 рубль к доллару и 87 рублей к евро будут пройдены вниз, то есть все шансы увидеть до конца лета доллар по 68 рублей, а евро по 85 рублей", — прогнозирует Пичугин.

Также вполне реально продление тренда на укрепление рубля за счет ужесточения денежно-кредитной политики Банка России. Это регулятор делает с целью сдержать инфляцию в стране.

В пятницу, 11 июня, ЦБ второй раз подряд поднял ключевую ставку на 0,5% — до 5,5%.

В Банке России прекрасно понимают, что в инфляции есть большая валютная составляющая и без укрепления рубля с ней не справиться.

"Поэтому повышение ставки и как следствие укрепление рубля продолжится", — подытожил специалист.