МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Рубль стабилен против доллара и растет к евро, отыгрывая курсовые колебания форекса после сигналов от ФРС, следует из данных Московской биржи. Эксперт оценил, как решения Путина и Байдена повлияют на рубль

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.26 мск снижался на 1 копейку — до 72,55 рубля, курс евро падал на 40 копеек, до 86,71 рубля. Евро на форексе снижается на 0,3%, до 1,1953 доллара после обвала в среду вечером с уровня 1,21 доллара.

Стоимость нефти марки Brent с утра теряет 0,7% — до 73,9 доллара за баррель.

Давление на евро, рубль и "развивающиеся валюты" против доллара оказали пересмотр прогнозов ФРС по базовой учетной ставке и сообщение главы Федрезерва Джерома Пауэлла, что представители ФРС начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов, считает Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка. Учитывая внешний фон, сегодня для курса актуальным представляется диапазон 72-73 рубля за доллар, оценивает он. Доллар стабилен к евро и иене на итогах заседания Федрезерва

Как и ожидалось, никакого прорыва в отношениях между Россией и США по итогам саммита не случилось, но то, что президент США Джо Байден был на пресс-конференции очень вежлив и дипломатичен в высказываниях относительно России и президента РФ Владимира Путина — хороший сигнал, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"Однако, если внешний фон (в плане глобального спроса на риск) продолжит ухудшаться, то уже сегодня доллар уйдет выше отметки 73 рубля. Но сильной девальвации рубля пока не ждем, время для нее еще не пришло", — добавляет он.