МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 65,24 копейки — до 86,7012 рубля, курс доллара вырос на 47,25 копейки, до 72,5048 рубля, следует из данных Банка России.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 3,37 копейки, составив 78,8932 рубля.