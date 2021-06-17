2021-06-17T14:13:24+03:00
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2021-06-17T14:13:24+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210617/833957969.html
Официальный курс евро на пятницу снизился до 86,7 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 65,24 копейки — до 86,7012 рубля, курс доллара вырос на 47,25 копейки, до 72,5048 рубля, следует из... ПРАЙМ, 17.06.2021
евро, валюта, цб рф, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 65,24 копейки — до 86,7012 рубля, курс доллара вырос на 47,25 копейки, до 72,5048 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 3,37 копейки, составив 78,8932 рубля.