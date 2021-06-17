МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Курс доллара растет к евро уже до максимума за два месяца после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США поделилась примерными планами ужесточения своей политики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.48 мск курс евро к доллару снижался до 1,1932 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1994 доллара; курс доллара к иене рос до 110,73 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,69 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,72%, до 91,78 пункта.

Курс доллара в четверг днем демонстрирует положительную динамику к другим основным мировым валютам. Инвесторы продолжают оценивать решение ФРС США, согласно которому учётная ставка останется неизменной на уровне в 0-0,25% годовых до конца года и может быть повышена к 2023 году.

По словам аналитика Janus Henderson Investors Оливера Блэкборна (Oliver Blackbourn), которые приводит газета Wall Street Journal, на заседании в среду Федеральная резервная система США сделала первые шаги в сторону более жесткой кредитно-денежной политики. А при прочих равных это позитивно для курса доллара.