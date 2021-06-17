МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг вечером немного замедлил рост к евро на фоне слабой статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.00 мск курс евро к доллару снижался до 1,194 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1994 доллара, до выхода статистики показатель составлял 1,1936 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 110,22 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,69 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,64%, до 91,71 пункта.

Валютные инвесторы в четверг отыгрывают экономические данные по США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошедшую неделю поднялось на 37 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 412 тысяч. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя.

Тем не менее, доллар продолжает торговаться у максимума с апреля на фоне решений Федеральной резервной системы (ФРС) США. По итогам двухдневного заседания регулятор сохранил учетную ставку на прежнем уровне, однако отметил, что она может быть повышена в 2023 году. Аналитики отмечают, что это создает поддержку доллару для краткосрочного роста.

"Ястребиное" развитие (политики ФРС – ред.) явно обеспечит большую поддержку доллару в краткосрочной перспективе, с минимальным показателем индекса на уровне в 90 пунктов", — сказал газете Wall Street Journal валютный стратег MUFG в Лондоне Ли Хардман (Lee Hardman).