МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Рубль в четверг вечером прибавляет к доллару и уверенно растет против евро, отыгрывая курсовую динамику форекса, где европейская валюта слабеет уже ниже 1,19 доллара, хотя в среду вечером она торговалась выше 1,21 доллара.

Позитивные оценки саммита Россия-США поддерживают сокращение геополитического дисконта в курсе рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.25 мск снижался на 16 копеек, до 72,4 рубля, курс евро падал на 89 копеек, до 86,22 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ В ПЛЮСЕ

Российская валюта растет против доллара и в большей степени – к евро, транслируя глобальную тенденцию укрепления американской валюты на форексе.

Доллар продолжает торговаться против евро у максимума с апреля на фоне решений Федеральной резервной системы (ФРС) США. По итогам двухдневного заседания регулятор сохранил учетную ставку на прежнем уровне, однако отметил, что она может быть повышена уже в 2023 году, что раньше прежних ожиданий. Аналитики отмечают, что это создает поддержку доллару для краткосрочного роста.

При этом инвесторы игнорируют слабые данные по рынку труда США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошедшую неделю поднялось на 37 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 412 тысяч. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя до 360 тысяч.

Со своей стороны, рублевые "быки" игнорируют активную коррекцию нефти вниз, также проходящую на фоне роста курса доллара на форексе. Сорт Brent падает на 3,2%, до 72 долларов.

Позитивный фон для рубля поддерживается итогами прошедшей в среду в Женеве встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Итоги встречи уменьшили геополитические риски для рубля, продемонстрировав желание сторон продолжать диалог в конструктивном русле по ключевым двусторонним и международным проблемам, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

В итоге доллар и евро теряют к рублю 0,2-1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,25 тысячи за баррель сорта Brent – немного отступив вниз от максимума за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Рубль выглядит достаточно уверенно, несмотря на локальное ухудшение общерыночного сентимента после заседания ФРС, укрепления доллара к основным валютам и усиления ценовой волатильности в нефти, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Поддержку рублевым активам оказывают итоги прошедшего накануне саммита РФ-США. Кроме того, отметим, что ценовой индекс государственных облигаций РФ RGBI выбрался в зону положительных значений. По нашим оценкам, в конце недели доллар может торговаться в пределах широкого диапазона 71,8 —72,8 рубля", — оценил он.

Рубль больше увлечен позитивными геополитическими перспективами, чем рисками ужесточения монетарной политики ФРС, считает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"Его курсовая динамика во многом определяется расстановкой сил на форексе после публикации прогнозов ФРС. Однако встреча президентов РФ и США прошла без скандальных заявлений в конструктивной атмосфере, и это — плюс для российской валюты", — добавляет он.