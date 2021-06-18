МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Российская валюта накануне, 17 июня, на торгах настойчиво боролась за отметку в 72 рубля за доллар. Как рассказал в беседе с "Российской газетой" ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич, это стоит считать локальной победой рубля. До каких максимальных значений может взлететь курс рубля к осени

"Российский рубль в четверг настойчиво боролся за уровень 72 вблизи недавних экстремумов, в то время как против большинства других популярных валют доллар произвел существенное укрепление. Это стоит считать локальной победой российской валюты, отчасти обеспеченной сильными позициями нефти в течение дня в четверг", рассказал эксперт.

Способность нефти избежать гравитации в виде укрепления доллара говорит игрокам очень многое, в частности, о силе позиций покупателей в данном секторе.

Но, отмечает специалист, рублю сложно опираться на нефть в качестве фактора поддержки. "И тут мы в очередной раз призываем обратить внимание, что главной движущей силой валютных курсов становятся действия центробанков. Это движение тем более актуально, что за последние недели центробанки дали свой официальные комментарии на этот счет". — добавил он. Финансист назвал причины, почему сейчас надо покупать доллары

В тройке Европейский ЦБ — ФРС США — Банк России первый занимает наиболее мягкую позицию.

На прошлом заседании ЕЦБ обещал сохранить в летний период ускоренные темпы покупки активов на баланс. При этом, отметил он, только сейчас мы видим по-настоящему правильную реакцию игроков рынка на эти комментарии. Ведь участники явно предпочитали сперва услышать позицию американского ФРС.

При этом в ФРС приблизились к моменту, чтобы обсуждать начало сворачивания поддержки финансовых рынков. "Фактически мы даже увидели символическое ужесточение. Трейдеры на рынках решили смотреть на дела, а не слова Пауэлла, что и вызвало укрепление американской валюты", — добавил он.

В то же время с позиции монетарной политики рубль может дать фору многим валютам, в том числе развивающихся и сырьевых стран.

"Банк России весьма стремительно повышает процентные ставки. При этом со стороны геополитики мы не увидели повышения рисков после встречи Путина и Байдена. Это означает, что остаются в силе все главные факторы, которые стояли за недавним ростом рубля", — пояснил Купцикевич. Рубль в начале торгов снижается на дешевеющей нефти

Впрочем, как всегда на валютном рынке, нельзя обойтись без оговорок, пояснил аналитик.

Технически рубль проделал большой путь против евро и доллара в 7-8% за последние два месяца. Это делает нашу валюту уязвимой к краткосрочной коррекции.

"Это же касается и нефти, которая выглядит неоправданно "горячей" на фоне разворота цен в других сырьевых активах", — отметил он.

Со спекулятивной точки зрения, имеет смысл усиливать продажи евро к рублю все время, пока укрепляется нефть, но избегать ставок на падение доллара от текущих уровней, подытожил специалист.