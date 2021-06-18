МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Рубль незначительно меняется против доллара и евро, отыгрывая, с одной стороны, дешевеющую нефть, с другой — приближение пика налогового периода июня, следует из данных Московской биржи. Будет ли рубль укрепляться дальше

Курс доллара расчетами "завтра" на 9.49 мск повышается на 4 копейки, до 72,36 рубля, курс евро — снижается на 8 копеек, до 86,07 рубля.

Стоимость нефти марки Brent с утра теряет 0,6%, опускаясь до 72,7 доллара за баррель.

Сегодня с утра нефть дешевеет в направлении 72,5 доллара, обращает внимание Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка. Эксперт спрогнозировал курс биткоина к концу дня

"Вместе с ослаблением спроса на "развивающиеся" валюты после заседания ФРС это может оказать умеренное давление и на рубль. В то же время приближение пика налогового периода и продажа валюты экспортерами будет оказывать поддержку рублю. Сегодня ждем, что доллар останется в диапазоне 72–73 рубля", — оценил он.

Сейчас рубль живет своей непонятной жизнью, практически не реагируя на внешние раздражители, в свою очередь отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"Однако вряд ли это продлится долго. Пока российскую валюту поддерживает налоговый период, но уже в самом обозримом будущем ждем плавного роста доллара в район 73 рублей", — заключает он.