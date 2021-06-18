МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Курс рубля перешел к росту против доллара и усиливает позиции к евро, который опустился ниже 86 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.14 мск снижается на 8 копеек, до 72,24 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 85,98 рубля, а минутами ранее он очутился на отметке 85,95 рубля — минимуме с августа.