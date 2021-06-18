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https://1prime.ru/Forex/20210618/833967059.html
Курс евро опустился ниже 86 рублей
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Курс рубля перешел к росту против доллара и усиливает позиции к евро, который опустился ниже 86 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 18.06.2021
евро, валюта, торги, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Курс рубля перешел к росту против доллара и усиливает позиции к евро, который опустился ниже 86 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.14 мск снижается на 8 копеек, до 72,24 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 85,98 рубля, а минутами ранее он очутился на отметке 85,95 рубля — минимуме с августа.