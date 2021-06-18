МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Московская биржа начала использовать технологии и инфраструктуру платформы NTPro для предоставления внебиржевых сервисов, говорится в сообщении биржи. Индекс Мосбиржи опустился ниже 3800 пунктов

Ранее Московская биржа сообщала, что стала владельцем 25% ООО "НТ Прогресс", разработчика и собственника платформы для внебиржевой торговли инструментами валютного рынка (платформа NTPro), и планирует поэтапно увеличить эту долю до 100%.

"На валютном рынке впервые прошли сделки с использованием платформы NTPro в сервисе "Линки с иностранными провайдерами ликвидности". Данный сервис позволяет участникам рынка заключать сделки с валютами G10 по лучшим ценам от крупнейших международных банков – глобальных провайдеров ликвидности с расчетами через центрального контрагента (ЦК), функции которого выполняет Национальный клиринговый центр", — сообщает биржа сегодня.

Как отмечается в сообщении, развитие ОТС (внебиржевых сервисов) – часть стратегии группы "Московская Биржа", и в текущем году планируется предоставить клиентам NTPro возможность клиринга и расчетов через ЦК с предварительной проверкой обеспечения (пре-трейдовым контролем) для внебиржевых сделок с валютой, что позволит минимизировать кредитные и расчетные риски участников рынка и повысит эффективность работы на внебиржевом рынке благодаря использованию биржевого обеспечения и расчетов через ЦК. Российский рынок акций снижается вслед за нефтью

Также по запросам корпоративных клиентов в платформу MOEX Treasury были добавлены новые сервисы для работы на валютном рынке: RFS (Request for Stream, запрос котировок), позволяющий конвертировать большой объем валюты одной сделкой по лучшей цене с нулевой оборотной комиссией, и механизм автоматизированной подачи заявок TWAP (Time Weighted Average Price), позволяющий реализовать заданный объем валюты во времени. Первая сделка в RFS через платформу MOEX Treasury прошла 8 июня.

MOEX Treasury — это единый веб-интерфейс для доступа корпоративных клиентов на рынки Московской биржи.