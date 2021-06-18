2021-06-18T13:08:41+03:00
2021-06-18T13:08:41+03:00
2021-06-18T13:08:41+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210618/833969140.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 85,99 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 70,69 копейки — до 85,9943 рубля, курс доллара — на 28,32 копейки, до 72,2216 рубля,... ПРАЙМ, 18.06.2021
евро, валюта, цб рф, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 70,69 копейки — до 85,9943 рубля, курс доллара — на 28,32 копейки, до 72,2216 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 47,4 копейки, составив 78,4193 рубля.