МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 70,69 копейки — до 85,9943 рубля, курс доллара — на 28,32 копейки, до 72,2216 рубля, следует из данных Банка России.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 47,4 копейки, составив 78,4193 рубля.