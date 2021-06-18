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Доллар коррекционно слабеет к мировым валютам
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Курс евро в пятницу днем коррекционно растет к доллару после падения почти на 2% за предыдущие два торговых дня, также американская валюта после заметного укрепления стала слабеть... ПРАЙМ, 18.06.2021
доллар, валюта, торги, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Курс евро в пятницу днем коррекционно растет к доллару после падения почти на 2% за предыдущие два торговых дня, также американская валюта после заметного укрепления стала слабеть и по отношению к иене, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.06 мск курс евро к доллару растет до 1,1914 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1906 доллара, курс доллара к иене снижается до 110,14 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,2 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается на 0,02%, до 91,91 пункта.
В предыдущие торговые сессии американская валюта заметно укрепилась вследствие того, что Федеральная резервная система (ФРС) США начала более предметно рассуждать о перспективах сворачивания ультрамягкой кредитно-денежной политики. А монетарное ужесточение позитивно для курса валюты.
Поэтому эксперты рынка рассматривают дневные движения в валютных парах лишь как временную коррекцию складывающихся трендов. По мнению аналитиков ING, которое приводит газета Wall Street Journal расхождение в политике Европейского центрального банка и ФРС, скорее всего, ограничит любой рост евро по отношению к доллару.