МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Курс евро в пятницу днем коррекционно растет к доллару после падения почти на 2% за предыдущие два торговых дня, также американская валюта после заметного укрепления стала слабеть и по отношению к иене, свидетельствуют данные торгов. Средневзвешенный курс доллара снизился до 72,22 рубля

По состоянию на 13.06 мск курс евро к доллару растет до 1,1914 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1906 доллара, курс доллара к иене снижается до 110,14 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,2 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается на 0,02%, до 91,91 пункта.

В предыдущие торговые сессии американская валюта заметно укрепилась вследствие того, что Федеральная резервная система (ФРС) США начала более предметно рассуждать о перспективах сворачивания ультрамягкой кредитно-денежной политики. А монетарное ужесточение позитивно для курса валюты.

Поэтому эксперты рынка рассматривают дневные движения в валютных парах лишь как временную коррекцию складывающихся трендов. По мнению аналитиков ING, которое приводит газета Wall Street Journal расхождение в политике Европейского центрального банка и ФРС, скорее всего, ограничит любой рост евро по отношению к доллару.