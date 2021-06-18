МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Рубль в пятницу стабилен к доллару и прибавляет против евро, отыгрывая курсовую динамику форекса, где европейская валюта остается под давлением и борется за отметку 1,19 доллара. Доллар коррекционно слабеет к мировым валютам

Падение мировых торговых площадок отчасти компенсируется для рубля приготовлением к пику налогового периода июня в России.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.18 мск снижался на 1 копейку, до 72,31 рубля, курс евро падал на 30 копеек, до 85,85 рубля, следует из данных Московской биржи. Евро опустился к минимумам с августа прошлого года.

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ КРЕПКИМ

Российская валюта стабильна к доллару и растет к евро, продолжая транслировать глобальную тенденцию укрепления американской валюты на форексе. В частности, евро пытается удержаться на ключевой отметки 1,19 доллара. Евро сдает позиции. Стоит ли вложиться в эту валюту уже сейчас

Американская валюта сохраняет крепкие позиции после того, что Федеральная резервная система (ФРС) США начала более предметно рассуждать о перспективах сворачивания ультрамягкой кредитно-денежной политики. А монетарное ужесточение национального финансового регулятора позитивно для курса валюты.

При этом внешние сигналы в основном негативны для рубля. Сорт Brent падает на 1,1%, до 72,3 долларов. Снижение стоимости углеводородного сырья длится второй день подряд на фоне волатильности на рынках после того, как Федеральная резервная система США спрогнозировала повышение процентной ставки уже в 2023 году.

Западные фондовые индексы и фьючерсы, а также "развивающиеся" валюты в основном снижаются. Это оказывает давление на рубль.

Впрочем, компенсирующим негатив фактором выступает приближение пика налогового периода июня (25 числа), когда экспортеры будут активно продавать валюту для выполнения обязательных бюджетных платежей. В этом месяце они могут составить около 2,4 триллиона рублей. Сокращение геополитического дисконта в курсе рубля также поддерживает его курс против основных резервных валют.

В итоге доллар мало меняется к рублю, евро теряет 0,35%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,25 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль выглядит относительно сильно, получая поддержку от геополитического позитива, связанного с недавним саммитом Россия–США, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Будет ли рубль укрепляться дальше

"Однако сильное снижение цены сырьевых товаров, к которым вчера присоединилась нефть, препятствует более активному укреплению рубля. Впрочем, рубль пытается развить восходящее движение, и в случае улучшения ситуации на мировых рынках, особенно нефтяном, доллар может уйти ниже 72 рублей, а евро — пробить поддержку 85,8 рубля", — оценил он.

На российском валютном рынке продолжаются активные экспортные продажи под предстоящие налоговые и дивидендные выплаты, но влияние внешнего фактора также остается значимым, оценивает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".

"В текущих условиях сегодня ожидаем сохранения курса доллара в диапазоне 72-72,50 рубля", — добавил он.

Ориентиры для курса доллара и евро: 71,90-72,40 рубля и 85,45-86,70 рубля, соответственно, оценивает Александр Осин из компании "Фридом финанс".