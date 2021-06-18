МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту в апреле сократился в 3,4 раза на фоне закрытия популярных направлений зарубежного отдыха, говорится в материалах Банка России. Евро сдает позиции. Стоит ли вложиться в эту валюту уже сейчас

"В апреле 2021 года на внутреннем рынке наблюдалось снижение спроса населения на наличную иностранную валюту, во многом связанное с закрытием популярных для россиян направлений зарубежного отдыха. При некотором увеличении предложения наличной иностранной валюты это привело к существенному сокращению чистого спроса населения на нее", — отмечают в ЦБ.

По данным регулятора, в апреле 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился в 3,4 раза и составил 0,5 миллиарда долларов. Чистый спрос на доллары снизился в 3,7 раза, на европейскую валюту — в 3,6 раза.

Банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 1,4 миллиарда долларов, что на 18% меньше, чем месяцем ранее. В свою очередь, ввоз наличной иностранной валюты увеличился на 48% и составил 0,4 миллиарда долларов.