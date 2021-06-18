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Спрос россиян на иностранную валюту в апреле резко сократился
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Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту в апреле сократился в 3,4 раза на фоне закрытия популярных направлений зарубежного отдыха, говорится в материалах Банка России... ПРАЙМ, 18.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту в апреле сократился в 3,4 раза на фоне закрытия популярных направлений зарубежного отдыха, говорится в материалах Банка России.
"В апреле 2021 года на внутреннем рынке наблюдалось снижение спроса населения на наличную иностранную валюту, во многом связанное с закрытием популярных для россиян направлений зарубежного отдыха. При некотором увеличении предложения наличной иностранной валюты это привело к существенному сокращению чистого спроса населения на нее", — отмечают в ЦБ.
По данным регулятора, в апреле 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился в 3,4 раза и составил 0,5 миллиарда долларов. Чистый спрос на доллары снизился в 3,7 раза, на европейскую валюту — в 3,6 раза.
Банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 1,4 миллиарда долларов, что на 18% меньше, чем месяцем ранее. В свою очередь, ввоз наличной иностранной валюты увеличился на 48% и составил 0,4 миллиарда долларов.