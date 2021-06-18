МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Курс доллара вновь перешел к росту по отношению к евро после небольшого коррекционного снижения днем, свидетельствуют данные торгов. Евро сдает позиции. Стоит ли вложиться в эту валюту уже сейчас

По состоянию на 17.37 мск курс евро к доллару рос до 1,1873 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1906 доллара, курс доллара к иене не менялся с уровня предыдущего закрытия в 110,2 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,48%, до 92,33 пункта.

Доллар продолжает укрепление к евро после небольшого снижения в пятницу днем. По итогам недели курс евро в паре с американской валютой упал более чем на 2%, индекс же доллара поднялся почти на 2%.

Такой резкий рост доллара начался в среду после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого регулятор сохранил учетную ставку на уровне 0-0,25%, но также и сообщил о возможном ее повышении к 2023 году.

Аналитики Commerzbank считают, что доллар может продолжить укрепляться к мировым валютам в ближайшие месяцы после сигналов ФРС о более скором повышении ставки.

В то же время валютный аналитик этого банка Ульрих Лёйхтманн (Ulrich Leuchtmann), слова которого приводит газета Wall Street Journal, считает уровень инфляционного давления должен в значительной степени снизиться осенью, и это может вызвать сомнения на рынке относительно нормализации монетарной политики ФРС, что, в свою очередь, окажется некоторое давление на золото.