МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Рубль в пятницу вечером падал к доллару и евро, растеряв дневные достижения.

Перед выходными инвесторы предпочли купить за рубли подешевевшую в последнее время валюту на фоне общего бегства от риска на глобальных торговых площадках.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.26 мск повышался на 40 копеек, до 72,72 рубля, курс евро — на 21 копейку, до 86,36 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар максимально опускался в пятницу до 72,08 рубля, евро — до 85,76 рубля.

РУБЛЬ УШЕЛ В МИНУС

Российская валюта к вечеру ушла в минус против доллара и евро, соответствуя глобальной тенденции ухода от рисковых активов.

Американская валюта сохраняет крепкие позиции против мировых валют после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США начала более предметно рассуждать о перспективах сворачивания ультрамягкой кредитно-денежной политики. А монетарное ужесточение национального финансового регулятора позитивно для курса валюты и сигнализирует инвесторам об уходе от риска.

При этом внешние сигналы также в основном негативны для рубля. Нефть в течение большей части пятницы падала в цене. Однако к вечеру наметился ее отскок вверх. Сорт Brent прибавляет 0,5%, до 73,5 доллара.

Западные фондовые индексы и фьючерсы, а также "развивающиеся" валюты в основном снижаются в пятницу. Это оказывает давление на рубль.

Сокращение геополитического дисконта в курсе рубля после саммита Россия-США немного затормозилось. Перед выходными некоторые инвесторы предпочли купить за рубли валюту, курс которой опустился в район годовых минимумов.

В итоге доллар и евро прибавляют к рублю 0,2-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,3 тысячи за баррель сорта Brent – на максимуме за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Прогнозный диапазон по доллару на следующую неделю – 70,5-73,5 рубля, оценивает Виталий Громадин из "БКС Мир инвестиций".

"Рубль, несмотря на отступившие от локальных максимумов цены на нефть и ухудшение общерыночных настроений после заседания ФРС, продолжает выглядеть относительно уверенно. Российская валюта отыгрывает геополитический позитив итогов саммита лидеров России и США и улучшение картины на рынке рублевого долга. Вместе с тем давление на рублевый курс оказывает укрепление доллара на форексе. На будущей неделе фактором поддержи рубля будет выступать подготовка компаний к налоговому периоду", — добавляет он.

Итоги саммита Россия-США "без договоренностей", но и "без угроз" привели к снижению геополитического дисконта в рубле, считает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

"Весьма вероятно, что доллар уже торговался бы ближе к 71 рублю, если бы не "ястребиная" риторика ФРС", — отметил он.