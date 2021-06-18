МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова, Дмитрий Майоров. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций по индексу Мосбиржи и укрепления рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится за неделю на 0,9%, до 3769 пунктов, индекс РТС — на 0,01%, до 1646,5 пункта.

Цена на нефть марки Brent снизится в пределах 1 доллара, до 72,5 доллара за баррель, курс евро на форексе останется выше 1,185 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара опустится на 50 копеек, до 72,2 рубля, евро – на 20 копеек, до 86,1 рубля, прогнозируют эксперты.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Инвесторы обратят внимание на статданные США по продажам жилья, запасам сырой нефти и первичным заявкам на пособия по безработице, напоминает Владимир Соловьев из Промсвязьбанка. Также в фокусе инвесторов будет предварительный индекс деловой активности (PMI) в сфере производства и услуг США, добавляет он.

В среднесрочной перспективе ФРС сохранит сверхмягкую политику, в частности в свете неуверенных темпов восстановления на американском рынке труда, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Вместе с тем, усиление рисков пандемии, связанных с новыми штаммами патогена (например, в Великобритании), – один из основных потенциальных риск-факторов в ближайшей перспективе, указывает аналитик.

Нефть на предстоящей неделе, скорее всего, стабилизируется в районе 74-75 долларов за баррель марки Brent, считает Андрей Манько из РИА Рейтинг.

"История со снятием нефтяного эмбарго с Ирана затягивается, что воодушевляет спекулянтов и провоцирует рост котировок. Также поддержку котировкам оказывают данные МЭА и ОПЕК+ о росте спроса. Коронавирус в США отпускает, и наблюдается значительный рост деловой активности на фоне сезона отпусков, что в конечном итоге увеличивает потребление и выражается в снижении запасов", — добавляет он.

РУБЛЬ СОХРАНИТ УСТОЙЧИВОСТЬ

Российский рубль на будущей неделе продолжит укрепляться к основным мировым валютам на фоне высоких нефтяных цен и относительно спокойной геополитической обстановки, полагает Манько из РИА Рейтинга.

С одной стороны, рубль испытывает внешнее давление со стороны доллара, с другой, поддержку ему оказывают столь же сильные факторы, включая снижение геополитических рисков, налоговый период и ожидания более высокой ставки ЦБ РФ, рассуждает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер". "Поэтому на предстоящей неделе рубль будет стабилен, или даже сможет укрепить свои позиции", — полагает он.

Приближение налогового периода и продажа валюты экспортерами будут оказывать поддержку рублю, считает Владимир Соловьев из Промсвязьбанка. "Также позитивным фактором для российской валюты выступает ослабление геополитических рисков после встречи президентов США и России, которая способствовала улучшению дипломатических отношений. В итоге ждем сохранения курса в середине диапазона 71-73 рубля за доллар", — добавил он.

Курс доллара на предстоящей неделе останется в диапазоне 72-73 рублей, оценивает Георгий Ващенко из компании "Фридом Финанс". "Давление на рубль окажут спекулятивные операции на фоне снижения цены на нефть, а также выплаты дивидендов", — полагает он.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"Сигнал от ФРС нельзя назвать полностью неожиданным, скорее он был подан на 2-3 месяца раньше, поскольку значительный рост экономики и высокая инфляция рано или поздно заставили бы это сделать. Теперь фондовым рынкам определенно потребуется коррекционное движение вниз, но вряд ли оно перерастет в падение", — говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Российский рынок на следующей неделе столкнется с повышенными рисками развития коррекционного снижения наряду с ценами на нефть и зарубежными площадками, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

Рынок явно настраивается на коррекцию с целью 3700 пунктов по индексу Московской биржи, считает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

"Российский рынок акций, по нашему мнению, может немного откатиться, а индекс Мосбиржи — протестировать диапазон 3700-3750 пунктов, но все же удержится выше", — считает Соловьев из Промсвязьбанка.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Аутсайдерами, вероятнее всего, будут акции банков и металлургических компаний, а лучше рынка будут торговаться бумаги IT-сектора и "Аэрофлота", полагает Ващенко из "Фридом Финанс"

Как полагает Соловьев из Промсвязьбанка, металлургический сектор будет выглядеть хуже рынка на фоне дивидендных отсечек (НЛМК) и опасений падения спроса на сталь со стороны Китая.

"Полагаем, что цены на золото могут отскочить, что окажет поддержку золотодобытчикам ("Полюс"). Отдаем также предпочтение бумагам "Магнита", у которых на предстоящей неделе ожидается дивидендная отсечка, но после которой акции могут возобновить рост", — добавляет он.