МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. На следующей неделе курс рубля будет находиться в диапазоне 71,5-73,5 к доллару с тенденцией к умеренному ослаблению рубля к верхней границе интервала. В отношении евро рубль может продолжить укрепление и протестировать нижнюю границу диапазона 85-87. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на комментарий Михаила Васильева, главного аналитика Совкомбанка.

Он считает, что дальнейшее укрепление рубля к доллару будет сдерживаться восходящим трендом доллара на мировом валютном рынке, который получил поддержку после прошедшего заседания ФРС США. Уверенное восстановление американской экономики, повышенная инфляция в США и сигналы более быстрого ужесточения монетарной политики ФРС заложили фундамент для более крепкого курса доллара в ближайшие месяцы. Россиян научили, на что лучше поменять доллары

Сильный доллар, в свою очередь, окажет сдерживающее влияние на подъем нефтяных цен и других сырьевых товаров, которые составляют основу российского экспорта.

Васильев отметил, что поддержку рублю на предстоящей неделе окажет пик июньских налоговых выплат. В пятницу компаниям необходимо уплатить НДС, НДПИ и акцизы. По нашим оценкам, суммарный объем выплат составит около 1 трлн руб. Экспортеры будут уплачивать налоги в бюджет, конвертировать валюту, что повысит спрос на рубли.

Аналитик подчеркнул, что в пользу рубля по-прежнему будет выступать пониженный спрос на валюту из-за частично закрытых внешних границ. Также поддержку рублю, вероятно, окажет постепенное снижение геополитической премии в ценах российских активов на фоне ожидаемой умеренной нормализации дипломатических отношений России и США после прошедшей встречи президентов.​