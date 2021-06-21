2021-06-21T07:12:08+03:00
2021-06-21T07:12:08+03:00
2021-06-21T07:12:08+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210621/833984961.html
Рубль символически снижается к доллару и евро в начале торгов
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рубль в начале торгов умеренно снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск понедельника растет на 2 копейки — до... ПРАЙМ, 21.06.2021
доллар, рубль, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83353/90/833539074.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83353/90/833539074.jpg
https://1prime.ru/images/83353/90/833539073.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83353/90/833539073.jpg
https://1prime.ru/images/83353/90/833539061.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83353/90/833539061.jpg
https://1prime.ru/oil/20210621/833984817.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов умеренно снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск понедельника растет на 2 копейки — до 72,88 рубля, курс евро – на 3 копейки, 86,41 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,45% — до 73,84 доллара за баррель.