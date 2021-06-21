МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов умеренно снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Расходы россиян на бензин подскочили в разы

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск понедельника растет на 2 копейки — до 72,88 рубля, курс евро – на 3 копейки, 86,41 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,45% — до 73,84 доллара за баррель.