МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Рубль несколько усилил снижение к доллару и евро, американская валюта поднялась выше 73 рублей впервые почти за две недели, несмотря на растущие котировки нефти, следует из данных Московской биржи. Основные американские фондовые индексы снизились

Курс доллара расчетами "завтра" на 07.25 мск понедельника растет на 17 копеек — до 73,02 рубля (обновив максимум с 8 июня), курс евро — на 22 копейки, до 86,6 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,41% — до 73,81 доллара за баррель.

На старте торгов рубль снижался на 6 копеек к доллару и на 2 копейки к евро.