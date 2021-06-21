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2021
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Рубль усилил снижение к доллару и евро
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Рубль несколько усилил снижение к доллару и евро, американская валюта поднялась выше 73 рублей впервые почти за две недели, несмотря на растущие котировки нефти, следует из данных... ПРАЙМ, 21.06.2021
доллар, рубль, евро, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Рубль несколько усилил снижение к доллару и евро, американская валюта поднялась выше 73 рублей впервые почти за две недели, несмотря на растущие котировки нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 07.25 мск понедельника растет на 17 копеек — до 73,02 рубля (обновив максимум с 8 июня), курс евро — на 22 копейки, до 86,6 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,41% — до 73,81 доллара за баррель.
На старте торгов рубль снижался на 6 копеек к доллару и на 2 копейки к евро.