МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник утром малоподвижен по отношению к евро и заметно снижается к иене после активного роста на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов. Рубль усилил снижение к доллару и евро

По состоянию на 8.45 мск курс евро к доллару растёт до 1,1864 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,186 доллара, курс доллара к иене снижается до 109,84 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,19 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается на 0,1%, до 92,32 пункта.

При этом за прошедшую неделю курс доллара к евро вырос более чем на 2%, а к иене — на 0,5%.

Такой резкий скачок курса американской валюты был вызван итогами заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая сообщила о возможном повышении учётной ставки уже в 2023 году.

Теперь инвесторы ждут американскую макростатистику. Так, в четверг будут обнародованы данные ВВП страны. Ожидается, что минторг США сохранит оценку роста экономики страны в прошлом квартале на уровне 6,4%. В этот же день будет известно число первичных заявок на пособие по безработице за прошедшую неделю, которое, согласно ожиданиям, снизилось до 380 тысяч.