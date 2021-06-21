МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Курс рубля с утра заметно снижается к основным резервным валютам на фоне роста санкционных рисков, евро уже совсем близко к 87 рублям, свидетельствуют данные Московской биржи и комментарии аналитиков. Аналитик рассказал, что будет с рублем на следующей неделе

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.50 мск растёт на 33 копейки, до 73,18 рубля, курс евро — на 57 копеек, до 86,95 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль с утра продолжает дешеветь, негативно реагируя на ослабление спроса на "развивающиеся" валюты и угрозы новых санкций со стороны США, считает Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка.

Женевская встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина не привнесла "никаких изменений" в политику антироссийских санкций Вашингтона, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод "Северный поток 2". Рубль слабеет вместе с большинством валют ЕМ

"На этом фоне ожидаем, что сегодня американская валюта будет торговаться ближе к верхней границе диапазона 72–74 рубля за доллар", — оценил Монастыршин.

Доллар превысил отметку 73 рубля впервые за две недели, в свою очередь отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". И, скорее всего, ослабление российской валюты продолжится, оценивает он.