МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск понедельника вырос на 97,71 копейки, составив 73,1987 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В пятницу средневзвешенный курс доллара составлял 72,2216 рубля за доллар.