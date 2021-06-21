МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Курс евро в понедельник днем растет по отношению к доллару после снижения более чем на 2% за предыдущие три торговые сессии, впрочем, это может быть лишь временной коррекцией, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Средневзвешенный курс доллара вырос до 73,20 рубля

По состоянию на 12.12 мск курс евро к доллару растёт до 1,189 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,186 доллара, курс доллара к иене снижается до 110,05 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,19 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,13%, до 92,11 пункта.

Утром евро демонстрировал символическое укрепление к доллару — после снижения более чем на 2% за предыдущие три торговых дня после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США сообщила о возможном повышении учётной ставки уже в 2023 году. Поэтому инвесторы рассматривают понедельничное движение в этой валютной паре как временную коррекцию.

"Перспектива ужесточения кредитно-денежной политики ФРС, пока еврозона все еще рассматривает дополнительные стимулы, не сулит ничего хорошего для единой валюты", — заявили газете Wall Street Journal экономисты Uniсredit.

Также на днях будет опубликована важная для валютного рынка макростатистика. Так, в четверг будут обнародованы данные ВВП США. Ожидается, что минторг США сохранит оценку роста экономики страны в прошлом квартале на уровне 6,4%. И в этот же день будет известно число первичных заявок на пособие по безработице за прошедшую неделю, которое, согласно ожиданиям, снизилось до 380 тысяч.