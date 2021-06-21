2021-06-21T13:47:13+03:00
2021-06-21T13:47:13+03:00
2021-06-21T13:47:13+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210621/833989761.html
Официальный курс евро на вторник вырос до 86,89 рубля
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 89,99 копейки — до 86,8942 рубля, курс доллара — на 97,71 копейки, до 73,1987 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 21.06.2021
евро, цб рф, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83241/82/832418270.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83241/82/832418270.jpg
https://1prime.ru/images/83241/82/832418269.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83241/82/832418269.jpg
https://1prime.ru/images/83241/82/832418268.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83241/82/832418268.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 89,99 копейки — до 86,8942 рубля, курс доллара — на 97,71 копейки, до 73,1987 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 94,24 копейки, составив 79,3617 рубля.