МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 89,99 копейки — до 86,8942 рубля, курс доллара — на 97,71 копейки, до 73,1987 рубля, следует из данных Банка России.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 94,24 копейки, составив 79,3617 рубля.