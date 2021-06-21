МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Рубль днем в понедельник падает против доллара и евро на фоне возросших геополитических рисков, следует из данных торгов. Средневзвешенный курс доллара вырос до 73,20 рубля

Приближение пика налогового периода июня в РФ и умеренно-позитивная динамика мировых рынков поддерживает курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.10 мск рос на 40 копеек, до 73,25 рубля, курс евро — на 73 копейки, до 87,11 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЮ НАПОМНИЛИ ПРО САНКЦИИ

Российская валюта в начале этой недели падает против доллара и евро после нахождения на прошлой неделе локального максимума. Эйфория после женевского саммита Россия-США отходит на второй план, особенно на фоне новых санкционных заявлений из США. Сокращение геополитического дисконта рубля к основным резервным валютам, продолжавшееся в последние недели, приостановилось. Bank of America назвал шесть причин для роста нефти до $100 за баррель

Женевская встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина не привнесла "никаких изменений" в политику антироссийских санкций Вашингтона, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод "Северный поток 2".

При этом остальные курсообразующие факторы рубля остаются умеренно-позитивными. Так, приближается (25 июня) пик налогового периода июня в РФ, когда традиционно растет спрос на рублевую ликвидность.

Цены на нефть также пытаются стабилизироваться после коррекционного снижения. Так, сорт Brent дешевеет на 0,1%, до 73,4 доллара. Инвесторы надеются на увеличение спроса на топливо в летний период в связи с постепенным снятием ограничений на передвижение.

Западные фондовые фьючерсы, индексы и развивающиеся валюты демонстрируют в основном позитивную динамику. Инвесторы оптимистично настроены на восстановление экономики в связи с постепенным снятием карантинных ограничений.

В итоге, доллар и евро растут к рублю на 0,5-0,8%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,35 тысячи за баррель сорта Brent – на максимуме за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Рубль сохранит поддержку со стороны экспортных продаж валюты под основные налоговые выплаты (в пятницу и следующий понедельник) и дивиденды, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест". Бумаги российских компаний в основном дешевеют в Лондоне

"В обратную сторону будут действовать опасения, связанные с возможным расширением санкций со стороны США. Судя по комментариям советника по нацбезопасности Салливана, США готовят дополнительные меры в рамках второго раунда, подыскивая для них "цели", и их структура будет показательной относительно реального исхода саммита РФ-США. Могут действовать и "вторичные" эффекты для РФ от санкций против Беларусии. В этих условиях ждем роста волатильности и расширения диапазона курса до 72,5-74 рублей за доллар", — добавил он.

Хотя ожидания относительно более быстрого ужесточения политики ФРС США уже сформировались, судя по всему, негативное влияние для развивающихся рынков от этого в перспективе вряд ли сойдет на нет, считают аналитики Райффайзенбанка. Например, американскому регулятору предстоит уточнить сроки и темпы сокращения программы стимулирования, что поддержит бегство в качество, а валюты и госдолг глобальных развивающихся рынков (GEM) продолжат умеренно слабеть в цене, полагают в банке.

"Для рубля дополнительным негативом могут выступить новые намерения по санкциям США в свете ситуации с Навальным. Тем не менее, от чрезмерного ослабления рубль сдерживает немало факторов – среди них и высокая цена нефти, и относительно сильный для второго квартала счет текущих операций, планы по заметному ужесточению политики ЦБ РФ, и отсутствие явного геополитического негатива", — считают аналитики Райффайзенбанка.