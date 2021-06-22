МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Рубль незначительно меняется к основным резервным валютам на фоне противоречивых внешних сигналов, свидетельствуют данные торгов. Эксперт рассказал, чего ждать от рубля до конца июня

Так, несмотря на обновление рынком нефти максимумов с апреля 2019 года, "развивающиеся" валюты в основном дешевеют против доллара. Санкционные риски также добавляют неуверенности в динамику рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.30 мск повышался на 3 копейки, до 73,16 рубля, курс евро снижался на 6 копеек, до 87,1 рубля.

Стоимость нефти мало меняется около 74,9 доллара за баррель сорта Brent и обновляла ранее во вторник максимум с апреля 2019 года (75,28 доллара).

На таком фоне рубль сегодня мог бы укрепиться, и курс ушел бы ниже 73 рублей за доллар, считает Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка. Российский рынок акций растет на дорогой нефти

"В то же время на рынке растут ожидания повышения ставки ФРС (Федеральная резервная система США — ред.), что ограничивает спрос на "развивающиеся валюты", — добавил он.

В течение дня поддержка российской валюте может усилиться за счёт спроса экспортёров на рубли в рамках пика налогового периода июня, приходящегося на текущую неделю, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

Спрос на валюту в России нарастает с началом сезона отпусков, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Еще несколько дней российскую валюту будет поддерживать налоговый период июня, но к концу месяца вероятно движение доллара в район 74 рублей", — добавил он.