Рубль незначительно меняется на противоречивом внешнем фоне
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Рубль незначительно меняется к основным резервным валютам на фоне противоречивых внешних сигналов, свидетельствуют данные торгов.
Так, несмотря на обновление рынком нефти максимумов с апреля 2019 года, "развивающиеся" валюты в основном дешевеют против доллара. Санкционные риски также добавляют неуверенности в динамику рубля.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.30 мск повышался на 3 копейки, до 73,16 рубля, курс евро снижался на 6 копеек, до 87,1 рубля.
Стоимость нефти мало меняется около 74,9 доллара за баррель сорта Brent и обновляла ранее во вторник максимум с апреля 2019 года (75,28 доллара).
На таком фоне рубль сегодня мог бы укрепиться, и курс ушел бы ниже 73 рублей за доллар, считает Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка.
"В то же время на рынке растут ожидания повышения ставки ФРС (Федеральная резервная система США — ред.), что ограничивает спрос на "развивающиеся валюты", — добавил он.
В течение дня поддержка российской валюте может усилиться за счёт спроса экспортёров на рубли в рамках пика налогового периода июня, приходящегося на текущую неделю, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".
Спрос на валюту в России нарастает с началом сезона отпусков, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Еще несколько дней российскую валюту будет поддерживать налоговый период июня, но к концу месяца вероятно движение доллара в район 74 рублей", — добавил он.
https://1prime.ru/Forex/20210622/833997990.html