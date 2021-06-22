2021-06-22T11:37:15+03:00
2021-06-22T11:37:15+03:00
2021-06-22T11:37:15+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210622/833998325.html
Средневзвешенный курс доллара снизился до 73,17 рубля
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника... ПРАЙМ, 22.06.2021
доллар, валюта, торги, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83350/49/833504970.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83350/49/833504970.jpg
https://1prime.ru/images/83350/49/833504969.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83350/49/833504969.jpg
https://1prime.ru/images/83350/49/833504957.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83350/49/833504957.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника снизился на 3,26 копейки, составив 73,1661 рубля, свидетельствуют данные биржи.
В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 73,1987 рубля за доллар.