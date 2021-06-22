МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника снизился на 3,26 копейки, составив 73,1661 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 73,1987 рубля за доллар.