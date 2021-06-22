МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Курс доллара продолжает расти к другим основным мировым валютам во вторник днем, так, евро уже дешевле 1,19 доллара, — инвесторы находятся в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. Средневзвешенный курс доллара снизился до 73,17 рубля

По состоянию на 12.09 мск курс евро к доллару снижается до 1,1894 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1915 доллара, курс доллара к иене — растёт до 110,51 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,3 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,18%, до 92,06 пункта.

По словам аналитиков Uniсredit, которые приводит газета Wall Street Journal, доллар может изо всех сил пытаться продолжить рост предыдущих дней после заседания ФРС, когда регулятор заявил о возможном повышении учётной ставки уже в 2023 году.

Теперь же американская валюта укрепляется в преддверии выступления Пауэлла. Инвесторы надеются получить представление о дальнейшей кредитно-денежной политике регулятора.

Рынки также находятся в ожидании данных о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США, которая будет опубликована позднее во вторник. Аналитики ожидают, что показатель в мае снизился на 2,2% по сравнению с апрельским — до 5,72 миллиона.