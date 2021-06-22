МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 17,35 копейки — до 87,0677 рубля, курс доллара снизился на 3,26 копейки, до 73,1661 рубля, следует из данных Банка России.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 6 копеек, составив 79,4218 рубля.