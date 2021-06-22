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2021
https://1prime.ru/Forex/20210622/833999615.html
Официальный курс евро на среду вырос до 87,07 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 17,35 копейки — до 87,0677 рубля, курс доллара снизился на 3,26 копейки, до 73,1661 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 22.06.2021
евро, валюта, цб рф, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 17,35 копейки — до 87,0677 рубля, курс доллара снизился на 3,26 копейки, до 73,1661 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 6 копеек, составив 79,4218 рубля.