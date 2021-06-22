МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Рубль днем во вторник незначительно снижается против доллара и еще меньше — к евро на фоне умеренного ослабления европейской валюты на форексе, следует из данных торгов. Российский рынок акций растет на дорогой нефти

Позитивная динамика мировых фондовых рынков компенсируется коррекционным сползанием рынка нефти и преимущественным ослаблением "развивающихся" валют против американской.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.26 мск повышался на 12 копеек, до 73,25 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 87,23 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта слегка теряет против доллара и еще меньше — к евро, отыгрывая снижение европейской валюты на форексе на 0,3%, до 1,1884 доллара. Американская валюта укрепляется в преддверии выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла. Инвесторы надеются получить представление о дальнейшей кредитно-денежной политике финансового регулятора. Эксперт рассказал, чего ждать от рубля до конца июня

При этом остальные курсообразующие факторы рубля — противоречивы. Так, цена на нефть после обновления 26-месячного максимума корректируется вниз. Сорт Brent дешевеет на 0,2%, до 74,75 доллара.

Впрочем, нефтяные котировки хоть и слегка сползают, но остаются высокими на фоне оптимизма по поводу восстановления спроса после ожидаемого снятия коронавирусных ограничений на передвижение людей. При этом победа на президентских выборах в Иране сторонника жесткой линии в диалоге с США Ибрахима Раиси отодвигает сроки снятия санкций с Тегерана в связи с его ядерной программой, полагают эксперты.

Западные фондовые фьючерсы и индексы растут, сигнализируя о спросе инвесторов на риск. Однако "развивающиеся" валюты демонстрируют в основном понижательную динамику против доллара, что поддерживает давление и на рубль.

В итоге, доллар и евро повышаются к рублю на 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,5 тысячи за баррель сорта Brent – на максимуме за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

На фоне высоких цен на нефть и другие сырьевые товары усиливаются опасения, что инфляция в мире будет только ускоряться, заставив ключевые ЦБ более быстрыми темпами ужесточать монетарную политику, рассуждает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Рубль угрожает продолжить снижение

"Рубль продолжает демонстрировать относительную слабость, почти не замечая новые многомесячные вершины нефти. Давление оказывает некоторое ухудшение геополитической обстановки, вызванной недавним анонсом новых антироссийских санкций США. Поэтому, в случае продолжения снижения рисковых активов и нефти, доллар может проверить на прочность сопротивление 73,75 рубля, а евро — 87,7 рубля", — оценил он.

Ориентиры для доллара и евро на сегодня: 72,6–73,4 рубля и 86,3–87,65 рубля, соответственно, оценил перспектив Александр Осин из компании "Фридом финанс".