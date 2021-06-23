МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Курс рубля повышается к основным резервным валютам на дорожающей нефти и общем спросе на риск на мировых площадках, свидетельствуют данные торгов. Эксперт рассказал, чего ждать от рубля до конца июня

На 10.56 мск курс доллара расчетами "завтра" снижается на 20 копеек, до 72,67 рубля, курс евро — на 31 копейку, до 86,75 рубля. Стоимость нефти сорта Brent прибавляет 0,7%, достигая 75,3 доллара за баррель и обновляя максимумы с апреля 2019 года.

На улучшении внешнего фона доллар вновь ушел под отметку 73 рубля, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

Но рублю оказывают поддержку и внутренние события: Минфин РФ планирует сегодня провести аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом в объёме 30 миллиардов рублей по номиналу, отметил Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер". "Сейчас рубль также получает поддержку от налогового периода июня, но покупать рубль против доллара или евро рекомендуем лишь спекулятивно и очень краткосрочно", — добавил Антонов. Евро дешевеет к доллару в ожидании статистики по еврозоне

Рубль продолжит укрепление, курс будет двигаться к нижней границе диапазона 72–74 рубля за доллар, оценивает Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка. "Оптимизм в отношении рубля поддерживают высокие цены на нефть и повышение склонности к риску на мировых рынках после вчерашних комментариев председателя ФРС", — добавляет он.

Опасения инвесторов, вызванные ранее рассуждениями ФРС о более скором повышении ставки рефинансирования, немного снизились после выступления главы регулятора. Джером Пауэлл отметил, что высокий уровень инфляции по-прежнему рассматривается Федрезервом как временное явление и рост потребительских цен замедлится до целевого уровня в 2%.