МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 35,4 копейки, до 86,7137 рубля, курс доллара — на 49,9 копейки, до 72,6671 рубля, следует из данных Банка России.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 43,4 копейки, составив 78,9881 рубля.