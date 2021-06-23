2021-06-23T13:26:29+03:00
2021-06-23T13:26:29+03:00
2021-06-23T13:26:29+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210623/834011677.html
Официальный курс евро на четверг снизился до 86,71 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 35,4 копейки, до 86,7137 рубля, курс доллара — на 49,9 копейки, до 72,6671 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 23.06.2021
евро, валюта, цб рф, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 35,4 копейки, до 86,7137 рубля, курс доллара — на 49,9 копейки, до 72,6671 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 43,4 копейки, составив 78,9881 рубля.