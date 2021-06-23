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2021
https://1prime.ru/Forex/20210623/834012307.html
Рубль растерял часть роста на новостях об инциденте в Черном море
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Рубль растерял часть роста (20-30 копеек) на новостях об инциденте на Черном море в районе мыса Фиолент, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра"... ПРАЙМ, 23.06.2021
рубль, биржи, торги, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Рубль растерял часть роста (20-30 копеек) на новостях об инциденте на Черном море в районе мыса Фиолент, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.09 мск снижался на 16 копеек до 72,71 рубля, курс евро — на 21 копейку, до 86,85 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар максимально дешевел во вторник до 72,51 рубля, евро – до 86,56 рубля.
Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы британским эсминцем, пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.