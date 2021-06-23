МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Рубль растерял часть роста (20-30 копеек) на новостях об инциденте на Черном море в районе мыса Фиолент, свидетельствуют данные Московской биржи. Официальный курс евро на четверг снизился до 86,71 рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.09 мск снижался на 16 копеек до 72,71 рубля, курс евро — на 21 копейку, до 86,85 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар максимально дешевел во вторник до 72,51 рубля, евро – до 86,56 рубля.

Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы британским эсминцем, пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.