МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Курс евро в четверг утром не меняется по отношению к доллару в ожидании данных о деловом климате в Германии, а также ВВП США, свидетельствуют данные торгов.

Курсы валют в Москве

Рубль в начале торгов мало меняется к доллару и евро

По состоянию на 8.17 мск курс евро к доллару остаётся на уровне прошлого закрытия в 1,1925 доллара; курс доллара к иене снижается до 110,91 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,94 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,03%, до 91,83 пункта.

В четверг инвесторы ожидают публикации индекса делового климата в Германии. Аналитики прогнозируют, что показатель вырос до 100,6 пункта с уровня мая в 99,2 пункта.

Кроме того, в этот же день ожидается ряд статданных в США. Так, минторг опубликует окончательную оценку роста экономики страны, ожидается, что ВВП в пересчете на год в первом квартале вырос на 6,4%. В то же время будет известно число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю. Аналитики прогнозируют снижение показателя на 32 тысячи, до 380 тысяч заявок.

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Аналитики также продолжают оценивать влияние прошедшего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США на доллар. Регулятор рассказал о возможном более скором повышении учетной ставки, чем ожидалось, что стало фактором резкого роста курса американской валюты. В то же время, как отмечают эксперты, в среднесрочной перспективе доллар будет дешеветь.

"Мы по-прежнему ожидаем значительного снижения курса доллара в среднесрочной перспективе из-за высокой оценки валюты, восстановления экономики и остающейся гибкой политики ФРС", — приводит газета Wall Street Journal слова аналитиков Goldman Sachs.