МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Курс евро в четверг утром не меняется по отношению к доллару в ожидании данных о деловом климате в Германии, а также ВВП США, свидетельствуют данные торгов. Рубль в начале торгов мало меняется к доллару и евро

По состоянию на 8.17 мск курс евро к доллару остаётся на уровне прошлого закрытия в 1,1925 доллара; курс доллара к иене снижается до 110,91 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,94 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,03%, до 91,83 пункта.

В четверг инвесторы ожидают публикации индекса делового климата в Германии. Аналитики прогнозируют, что показатель вырос до 100,6 пункта с уровня мая в 99,2 пункта.

Кроме того, в этот же день ожидается ряд статданных в США. Так, минторг опубликует окончательную оценку роста экономики страны, ожидается, что ВВП в пересчете на год в первом квартале вырос на 6,4%. В то же время будет известно число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю. Аналитики прогнозируют снижение показателя на 32 тысячи, до 380 тысяч заявок. Эксперт спрогнозировал курс рубля до конца лета

Аналитики также продолжают оценивать влияние прошедшего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США на доллар. Регулятор рассказал о возможном более скором повышении учетной ставки, чем ожидалось, что стало фактором резкого роста курса американской валюты. В то же время, как отмечают эксперты, в среднесрочной перспективе доллар будет дешеветь.

"Мы по-прежнему ожидаем значительного снижения курса доллара в среднесрочной перспективе из-за высокой оценки валюты, восстановления экономики и остающейся гибкой политики ФРС", — приводит газета Wall Street Journal слова аналитиков Goldman Sachs.