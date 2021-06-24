МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Курс рубля утром в четверг повышается к основным резервным валютам на фоне сохранения котировок нефти около максимумов с октября 2018 года, налоговый период июня в России также поддерживает курс рубля, свидетельствуют данные торгов. Эксперт спрогнозировал курс рубля до конца лета

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.57 мск снижается на 22 копейки, до 72,39 рубля, курс евро — на 26 копеек, до 86,37 рубля.

Стоимость нефти сорта Brent прибавляет 0,45%, достигая 75,5 доллара за баррель и держась около максимумов с октября 2018 года (76,02 доллара).

Позитивные факторы для рубля — продолжение ралли на нефтяном рынке, а также продажа валюты экспортерами для уплаты налогов на этой неделе, считает Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка. "Сегодня, при сохранении нефти марки Brent выше 75 долларов за баррель, рубль может продолжить укрепление, курс пойдет к нижней границе диапазона 72–74 рубля за доллар", — оценил он.

Впрочем, пока российскую валюту поддерживает налоговый период июня, но сильных драйверов для дальнейшего движения ее курса нет, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Ожидаем, что доллар в четверг далеко не уйдет от отметки 72,5 рубля", — заключил он.