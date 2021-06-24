МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск четверга снизился на 34,11 копейки, составив 72,3260 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В среду средневзвешенный курс доллара составлял 72,6671 рубля за доллар.