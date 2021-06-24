МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Курс евро в четверг днем перешёл к заметному росту по отношению к доллару после публикации данных о деловом климате в Германии, свидетельствуют данные торгов. Индекс делового климата в Германии вырос лучше прогноза

По состоянию на 12.39 мск курс евро к доллару растёт до 1,1933 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1925 доллара; курс доллара к иене снижается до 110,89 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,94 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,01%, до 91,8 пункта.

Европейская валюта торгуется с положительной динамикой по отношению к доллару, поскольку валютные инвесторы оценивают статданные из Германии. Так, индекс делового климата в стране вырос до 101,8 пункта с уровня мая в 99,2 пункта. При этом аналитики ожидали роста показателя лишь до 100,6 пункта.

Теперь позднее в четверг минторг США опубликует окончательную оценку роста экономики страны, ожидается, что ВВП в пересчете на год в первом квартале вырос на 6,4%. В то же время будет известно число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю. Аналитики прогнозируют снижение показателя на 32 тысячи, до 380 тысяч заявок. Рубль укрепляется на дорогой нефти и налоговом периоде

Аналитики также продолжают оценивать итоги прошедшего заседания Федрезерва (ФРС) США. Ранее регулятор заявил о возможном повышении учетной ставки в 2023 году, что стало фактором резкого роста курса американской валюты. В то же время глава ФРС Джером Пауэлл предупредил, что регулятор вряд ли ужесточит монетарную политику в краткосрочной перспективе.

"Становится очевидным, что в ФРС сосуществуют два разных взгляда, и перетягивание каната, вероятно, будет определять динамику доллара и других валют в ближайшие месяцы", — сказал газете Wall Street Journal аналитик Activ Trades Рикардо Эванджелиста (Ricardo Evangelista).