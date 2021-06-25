МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Курс евро в пятницу утром немного увеличивается по отношению к доллару, в то время как инвесторы ожидают ряда макроэкономических данных, свидетельствуют котировки на торгах. Не сдастся без боя. Когда доллар потеряет статус главной резервной валюты

По состоянию на 8.26 мск курс евро к доллару растёт до 1,1937 с уровня прошлого закрытия в 1,193 доллара; курс доллара к иене снижается до 110,85 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,86 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,02%, до 91,8 пункта.

В ближайшее время исследовательская компания Gfk опубликует индекс доверия потребителей к экономике Германии. Аналитики полагают, что индикатор вырастет до минус 4 пункта с уровня в минус 7 пунктов месяцем ранее.

Позднее в пятницу ожидается также ряд экономических данных в США. Аналитики полагают, что доходы населения страны в мае снизились на 2,5% в месячном выражении, а расходы — выросли на 0,4%. А индекс потребительских настроений, по окончательной оценке, в июне вырос до 86,5 пункта с уровня мая в 82,9 пункта.

Валютные инвесторы также оценивают новости о том, что президент США Джо Байден объявил о договоренности о принятии инфраструктурного пакета в размере 1 триллиона долларов. Аналитики IG, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что договоренность об этом пакете подняла настроения на рынке, что привело к росту спроса на риск.