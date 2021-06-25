МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Курс евро в пятницу утром немного увеличивается по отношению к доллару, в то время как инвесторы ожидают ряда макроэкономических данных, свидетельствуют котировки на торгах.

Денежные купюры США.

Не сдастся без боя. Когда доллар потеряет статус главной резервной валюты

По состоянию на 8.26 мск курс евро к доллару растёт до 1,1937 с уровня прошлого закрытия в 1,193 доллара; курс доллара к иене снижается до 110,85 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,86 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,02%, до 91,8 пункта.

В ближайшее время исследовательская компания Gfk опубликует индекс доверия потребителей к экономике Германии. Аналитики полагают, что индикатор вырастет до минус 4 пункта с уровня в минус 7 пунктов месяцем ранее.

Позднее в пятницу ожидается также ряд экономических данных в США. Аналитики полагают, что доходы населения страны в мае снизились на 2,5% в месячном выражении, а расходы — выросли на 0,4%. А индекс потребительских настроений, по окончательной оценке, в июне вырос до 86,5 пункта с уровня мая в 82,9 пункта.

Валютные инвесторы также оценивают новости о том, что президент США Джо Байден объявил о договоренности о принятии инфраструктурного пакета в размере 1 триллиона долларов. Аналитики IG, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что договоренность об этом пакете подняла настроения на рынке, что привело к росту спроса на риск.