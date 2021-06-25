МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Рубль повышается к основным резервным валютам в пятницу на фоне дорожающей нефти и общего высокого спроса на рисковые активы на мировых площадках, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций с утра умеренно снижается

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.51 мск снижался на 16 копеек, до 72,14 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 86,23 рубля.

Стоимость нефти сорта Brent прибавляет 0,3%, достигая 75,8 доллара за баррель и обновляя максимумы с апреля 2019 года.

Оптимизм в отношении рубля поддерживается ростом цен на нефть и восстановлением спроса на рисковые активы на глобальном рынке, считает Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка. Курс евро растет к доллару перед выходом макростатистики

"Сегодня рубль продолжит укрепление, и курс может уйти ниже 72 рублей за доллар. Позитивными факторами видим высокие цены на нефть и усиление спроса на активы ЕМ (развивающихся рынков — ред.) после новостей о согласовании сенаторами США плана инвестиций в инфраструктуру", — добавляет он.

Пока курс рубля поддерживается налоговым периодом, и не исключен уход доллара под отметку 72 рубля, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"Однако покупать рубль против доллара по-прежнему рискованно. Лучше дождаться очередного разворота тренда и вставать в позицию против рубля", — добавляет он.